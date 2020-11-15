شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعوض ليفربول عن إصابة جوميز بمليوني جنيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) مليوني استرليني مقابل تأمين لنادي ليفربول لتغطية أجر مدافعه المصاب جو جوميز (80 ألف استرليني أسبوعياً) بعد إصابته الخطرة في الركبة والتي سيغيب بسببها ما تبقى من الموسم. وتعرض جوميز (23 عاماً) للإصابة أثناء التمرينات مع المنتخب قبل الفوز الودي على فنلندا 3- صفر الخميس، لكن بفضل صفقة تأمين لاعبي الدوري الإنجليزي مع فيفا، سيعوض الأخير بطل إنجلترا عن خسارته.

وتبلغ أقصى قيمة للتأمين 6.75 مليون استرليني تغطي 365 يوماً، ورغم أن ليفربول لم يعلن رسمياً انتهاء موسم جوميز إلا أن إصابة مماثلة لحارس سلتيك فريزر فورستر عندما كان في ساوثمبتون 2015 كانت 10 أشهر، ولا يغطي التأمين أول 28 يوماً من إصابة اللاعب لكنه في النهاية سيمنح ليفربول مليوني استرليني.

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