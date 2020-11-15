شكرا لقرائتكم خبر عن طفل مبدع يبني ملاعب البوندلسيجا بـ«الليجو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قاد إبداع طفل يدعى جو براينت (12 عاماً) يبني ملاعب الأندية الألمانية من قطع الليجو للشهرة عند مشجعي البوندسليجا. وبدأ براينت موهبته ببناء ملاعب من خياله في سن الخامسة ثم تطورت موهبته مع السنين ليصبح مشهوراً في مواقع التواصل الإجتماعي تحت حساب «Away Day Joe» ويجذب أنظار الأندية الكبيرة، وعلق براينت الذي يتابعه 10 آلاف شخص على تويتر و5 آلاف على قناته على اليوتيوب من منزله في كراولي:«أحب كرة القدم وكنت أسافر لحضور مباريات فريقي المفضل ابسويتش تاون لذا بدأت أبني المدرجات من قطع الليجو».

بنى براينت حتى الآن 14 ملعباً من البوندسليجا وكان أول ملعب بناه لبوروسيا مونشنجلادباخ بعد لقائه مشجعين ألمان في رحلة مع العائلة لتركيا قبل بضع سنوات، ووقع منذ حضوره مباراة معهم في حب البوندسليجا. رحلة أخرى عائلية لملعب بوروسيا دورتموند في سن التاسعة دفعته لاتخاذ قرار ببناء كل ملعب من ملاعب ألمانيا بالليجو، وسافر 8 مرات بدعوة من الأندية لعرض نماذجه ويعلق:«كولون كان لطيفاً معي وأرسل لي التذاكر بعد بناء ملعبه، لكن أول دعوة تلقيتها كانت من شالكه في 2018، كان الثلج يتساقط طوال الطريق وخشيت تحطم النموذج لكن وصل بسلامة الحمد لله».

حصل براينت على زيارات VIP لمدن ألمانيا ويعلق:«ألمانيا مكان رائع لكرة القدم» ورغم رغبته في الحياد إلا أنه قال: إن أجمل ملعب بناه كان الأخير وهو ملعب سيجنال أدونا بارك معقل دورتموند ويضيف:«بنيته بـ 6 آلاف قطعة، ثاني ملعب أعجبني هو معقل هيرتا برلين لأن فيه انحناءات وميدان جري وهذا صعب جداً في قطع الليجو التي لا تنحني، تطلب بناؤه 5669 قطعة».

وعن الفترة التي يحتاجها لإكمال بناء ملعب قال:«هناك الكثير من التعقيدات في تصميم الملاعب، أستغرق أحيانا 8 أسابيع واستخدم الصور من الشبكة العنكبوتية لكن زيارة الملعب تسهل المهمة» إلا أن معظم إبداعات براينت المبكرة تم هدمها لاحتياجه لقطع الليجو لبناء نموذج جديد أو لعدم توفر مكان لخزنها في حال عدم احتفاظ النادي المعني بالنموذج، لكن مع اكتسابه الشهرة تحولت أعماله للعرض في متاحف الأندية، ويطلب منه متابعوه الآن بناء معاقل شهيرة مثل الماراكانا في البرازيل والأزتيكا في المكسيك لكن عليه أولاً التفكير في بناء ملعب فريقه ابسويتش ويختم:«لا بد أن أبني ملعب بورتمان رود، في الواقع أعطيت وعداً ببنائه».