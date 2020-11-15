الهدف الأول للمنتخب الوطني في مرمى توجو بتوقيع «محمود حمدي الونش» .. فيديو

أحرز محمود حمدي الونش نجم منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في شباك منتخب توجو في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة. ويستضيف المنتخب الوطني المصري نظيره التوجولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وأحرز الونش الهدف في الدقيقة 53 عن طريق تسديدة رأسية من أمام المرمى بعد تخبط في دفاعات المنتخب التوجولي وبهذا الهدف تصبح النتيجة تقدم المنتخب المصري بهدف من دون رد.

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