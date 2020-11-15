بث مباشر .. مصر وتوجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية .. يوتيوب بدون تقطيع

التشكيل الذي سيخوض به منتخب مصر مباراة توجو، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويضم: محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

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