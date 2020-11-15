بيان .. عمدة قرية محمد صلاح : أشهد الله أنني لم أتجاوز أو أقل كلمة غير حقيقية عن النجم وأسرته

أعلن المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان له اليوم السبت، اعتذاره عن التعامل مع الإعلام.

وجاء نص البيان كالتالي، الذي نشره عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أعتذر لأسرتي وأخواتي وعائلتي وأهل قريتي والنجم محمد صلاح وأسرته، أنني كنت سببًا بطريقة ما في أذى نفسي؛ بسبب ما نشر وتداوله رواد المواقع عني بصورة سلبية، خلال اليومين الماضيين".

وأضاف "كوني مصدر بسيط للحديث عن النجم محمد صلاح وبصفتي عمدة قريته ومقرب منه ومن أسرته، كان لزامًا عليا توصيل المعلومة التي أعرفها للإعلام، نظرًا لعزوف الحاج صلاح وأسرته عن الحديث مع الإعلام".

وتابع "أشهد الله أنني لم أتجاوز أو أقل كلمة غير حقيقية عن النجم وأسرته، وكان دائمًا مصدري والده وخاله، ومحمد صلاح نفسه في بعض الأحيان، لو كان موجودًا بالبلد.. ونظرًا لما حدث من تجاوز في حقي وحق أسرتي وقريتي، قررت أن يكون اليوم هو آخر عهدي للتعامل مع الإعلام، شكرًا للجميع وشكرًا لكل الإعلاميين المحترمين".