رسميًا.. اتحاد الكرة يطالب كاف بالعدالة التحكيمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى نظيره الأفريقي (كاف)، طالبه بتطبيق العدالة التحكيمية، كما أبدى تخوفه من تأثير بعض المواقف بشكل سلبي على الجهد المبذول من جانب المنظومة.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، تقديره للمجهودات التي يقوم بها الاتحاد القاري للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية.

وشدد اتحاد الكرة على غياب العدالة التحكيمية في مباراة المنتخب الوطني أمام توجو التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

كما أشار الاتحاد في بيانه، إلى أن عدم الأخذ بتقنية الفيديو (VAR)، قد يكون مؤثرًا في هذه المرحلة من المنافسات.

واستند الاتحاد المصري على شريط المباراة الذي تؤكد لقطاته أحقية المنتخب في الحصول على ركلتي جزاء خلال لقاء الأمس في الدقيقتين 56 و 90 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، بينما حل المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتذيلت توجو جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة.