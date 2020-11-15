الأهلي يعلن موعد انتظام بانون والمحترفين في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المغربي بدر بانون، المدافع الجديد للنادي، سينتظم في مران الفريق الأسبوع المقبل.

وكان الأهلي أعلن تعاقده رسميًا مع بدر بانون المدافع السابق لفريق الرجاء المغربي لمدة أربع سنوات قادمة.

وكشف عبدالحفيظ موعد انتظام الثلاثي الدولي المحترف في تدريبات الأهلي وهم: التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج.

وصرح عبد الحفيظ أن اللاعبين الثلاثة سينتظمون في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وأضاف أنه حرص على الاطمئنان على اللاعبين الثلاثة والتأكيد على موعد انتظامهم يوم الخميس المقبل.

من جانبه، انتظم الثنائي صالح جمعة ومحمود كهربا في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأحد، بعدما حصلا على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق أمس السبت.

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء، استعدادا للمرحلة المقبلة.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مواجهة أبو قير للأسمدة في منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.