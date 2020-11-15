بعد استبعاد هاني.. من يحل أزمة الظهير الأيمن في منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خرج محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر والنادي الأهلي، من حسابات حسام البدري المدير الفني للفراعنة الذي يستعد للسفر إلى توجو لمواجهة منتخب بلادها يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن المنتخب الوطني، صباح اليوم الأحد، إصابة هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد توجو في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمود حمدي "الونش".

وبالنظر إلى القائمة المستدعاة لمعسكر الفراعنة نجد أن حسام البدري ضم 26 لاعبًا، بينهم لاعبين فقط لشغل مركز الظهير الأيمن وهما محمد هاني لاعب الأهلي وأحمد توفيق لاعب بيراميدز.

ومع استبعاد هاني من السفر إلى توجو بسبب الإصابة، فإن البدري أمام خيار وحيد وهو الدفع بأحمد توفيق في لقاء توجو المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، بينما حل المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتذيلت توجو جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة.