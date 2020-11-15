رسميا.. إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن منتخب مصر حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن محمد هاني في مواجهة توجو التي أقيمت أمس السبت، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال المنتخب في بيان رسمي إن محمد هاني سيكون خارج قائمة بعثة الفريق المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة اليوم الأحد لخوض لقاء الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن هاني ثبتت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة وفقا لنتائج الآشعة التي خضع إليها.

من جانبه، قال محمد أبو العلا طبيب المنتخب إن إصابة محمد هاني ليست مقلقة، خاصةً وأنها ما زالت في مراحلها الأولي.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري فضَّل إراحة هاني وعدم المجازفة به.

وأتم طبيب المنتخب قائلا: "تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب".

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة.