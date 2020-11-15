الخليج 365 يكشف كواليس تصالح مروان محسن بعد حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، كواليس تصالح اللاعب مع المجني عليه وإخلاء سبيله بعد احتجازه بتهمة إصابة مواطن بسيارته أثناء قيادة الأخير دراجته في الجيزة.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة تحفَّظت على مروان محسن بعد إصابته موظفًا في حادث تصادم بشارع ثروت، قبل أن تخلي النيابة العامة سبيل اللاعب، حيث طالبت المباحث باستكمال باقي التحريات في الواقعة.

وقال مصدر مقرب من مروان، في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب في تدريبات الأهلي حاليا وتم التصالح مع المجني عليه".

وأضاف: "مروان لم يتعمد إيذاء المجني عليه، وحين صدمه بالسيارة طلب له الإسعاف على الفور لأن المجني عليه هو مَن استعجل وكسر الإشارة بدراجته النارية".

وأوضح: "أحد الحاضرين للواقعة اتصل بالشرطة ووصلت على الفور، ثم تم أخذ أقوال مروان محسن، وحين تم التصالح والحصول على إمضاء المجني عليه، غادر اللاعب قسم الجيزة على الفور متجها إلى منزله في 6 أكتوبر".

واصطدم مروان بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني أثناء مرور اللاعب بسيارته أمام كلية الفنون التطبيقية في شارع ثروت.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.

وتحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.