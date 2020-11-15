سلبية مسحة لاعبي منتخب مصر عقب مواجهة توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

خضع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمسحة طبية عقب مباراة الفراعنة ضد توجو التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وخضع جميع أفراد البعثة إلي مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.

وأعلن الجهاز الطبي بقيادة محمد أبوالعلا، سلبية مسحة جميع اللاعبين.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت لصالح المنتخب الوطني بهدف دون رد سجله محمود حمدي "الونش"، وتصدر الفراعنة جدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، بينما حل المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتذيلت توجو جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة.