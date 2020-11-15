مصدر لمصراوي: غموض موقف محمد هاني السفر لتوجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول أن الشكوك تحوم حول موقف محمد هاني المدافع الأيمن لمنتخب مصر والنادي الأهلي مع بعثة الفراعنة لتوجو.

ويستعد منتخب مصر للسفر خلال الساعات المقبلة على متن طائرة خاصة لتوجو لخوض مباراة الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد صرح بعد فوز مصر على توجو 1-0 بالجولة الثالثة بملعب استاد القاهرة أن اصابة هاني "خفيفة".

وصرح مصدر داخل منتخب مصر لمصراوي، أن موقف محمد هاني من السفر مازال غامضاً، وهناك احتمالية لخروج اللاعب من المعسكر.

وأشار المصدر، أن الجهاز الفني يدرس موقف اللاعب وحجم إصابته قبل إعلان استبعاده من المعسكر من عدمه.

محمد هاني شارك في مباراة مصر وتوجو بالجولة الثالثة وبعد انتهاء المباراة جلس اللاعب على أرض الملعب واشتكى من إصابة في الركبة.