والدته توضح.. كواليس خطاب اتحاد الكرة لضم رامز حفظ الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت السيدة سميرة والدة رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي، كواليس التواصل مع اتحاد الكرة المصري لضم نجلها لمعسكر منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين.

ونشر اتحاد الكرة المصري يوم الخميس الماضي، خطابًا أثار أزمة بشأن التواصل مع حفظ الله للانضمام لمعسكر منتخب الشباب.

وتضمن الخطاب تنويهًا للاعب ولإدارة ناديه، أن رامز سيتحمل نفقة سفره وتواجده في القاهرة خلال فترة المعسكر.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدي البلد، قالت والدة رامز: "في شهر يناير الماضي، أرسلت لنا الجامعة المغربية خطابًا تدعو فيه رامز للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي المقرر له في شهر مارس، لكن أجواء فيروس كورونا حالت دون انضمامه".

وأضافت: "في شهر يوليو الماضي، تواصل معي أحد الصحفيين المصريين وطلب إجراء حوارًا صحفيًا مع رامز، ثم عاد وتواصل معنا مرة أخرى وأكد لنا تواصله مع ربيع ياسين الذي أبدى إعجابه بإمكانيات رامز وأكد حرصه على تواجده في معسكر المنتخب المقبل".

وواصلت: "كنا سعداء بالخبر، وانتظرنا ولكن لم تصلنا أي دعوات، بعدها عاد الصحفي ذاته وتواصل معنا مجددًا وطلب مني التواصل مباشرة مع ربيع ياسين".

وأردفت: "بالفعل تواصلت معه وهو شخص على قدر كبير من الاحترام والأدب، وطلب حضور رامز إلى مصر، لكنني طلبت منه إرسال خطاب رسمي لنادي ميلوول".

وأكملت: "عقب عيد الأضحى المبارك، تواصلت مرة أخرى مع كابتن ربيع ياسين، وأكد لي مباحثاته مع اتحاد الكرة لضم رامز، وبالفعل تم إرسال الخطاب للنادي".

وتابعت: "أحترم اتحاد الكرة المصري، وكذلك كابتن ربيع، لكن خطاب الجبلاية لم يقدر القيمة الفنية للاعب، ناقشنا الخطاب رفقة النادي واتفقنا على أن هناك بعض البنود الناقصة".

وأشارت إلى أن المسألة لم تكن مادية على الإطلاق، مضيفة أن والد رامز لم يكن لديه مانع إرسال اللاعب إلى القاهرة لكن صيغة الخطاب لم تكن جيدة.

وأتمت قائلة: "رامز انضم إلى معسكر المنتخب المغربي منذ حوالي أسبوع، وبالنسبة له تمثيل أي المنتخبين (مصر- المغرب) شرف له ولنا".