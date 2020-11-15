وسط ممر شرفي.. طاهر يظهر في تدريبات الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ظهر طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، لأول مرة في تدريبات الفريق الأحمر المقامة صباح اليوم الأحد على ملعب "مختار التتش"، استعدادا لاستكمال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي في بطولة كأس مصر، إضافة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم طاهر في مران الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في الوقت الذي حرص فيه زملائه في الفريق على إقامة ممر شرفي لاستقبال الوافد الجديد.

وأجرى صاحب الـ23 عاما آشعة "سونار" للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب مؤخرا في العضلة الأمامية، للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات.

وأوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن طاهر بدأ صباح اليوم الأحد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مضيفًا أنه سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال عشرة أيام من الآن على أكثر تقدير.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

وسيرتدي طاهر القميص رقم 27 في صفوف الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في أولى صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليبدأ مشواره في القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل 2020/2021.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة.