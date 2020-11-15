الأهلي راحة غدًا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الإثنين. أدى الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وتضمن المران بعض الوحدات التدريبية الترفيهية. ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري. استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

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