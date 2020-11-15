الأهلي يكشف موعد انتظام بدر بانون في التدريبات

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الجديد، سينتظم في مران الفريق الأسبوع المقبل.
وأعلن الأهلي تعاقده رسميًا مع بدر بانون المدافع السابق لفريقالرجاء المغربي لمدة أربع سنوات قادمة.
وكان «بانون» قد أعرب عن فخره وسعادته بالانضمام لصفوف الأهلي، مؤكدا أنه يسعى للتويج بجميع البطولات المحليةوالقارية مع الفريق.
وأكد بانون أنه سيقاتل مع زملائه في الفريق لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير نادي القرن في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من الألقاب.
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