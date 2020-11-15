وزير الشباب يكرم الأبطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة غدًا

تنظم وزارة الشباب والرياضة حفل تكريم للأبطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة، والحاصلين على درجات الحافز الرياضى؛ لحصولهم على بطولات خلال العام الرياضى 2019/ 2020 ومجموع درجات 400 درجة فيما فوق.

يقوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم المتفوقين رياضيًا من طلاب الثانوية العامة، غدًا الإثنين بمسرح الوزارة؛ تقديرًا لجهودهم، وحرصهم على ممارسة الرياضة وتحقيق التفوق في منافساتها، بجانب التميز في

دراستهم العلمية.

ومن المقرر أن يتم تكريم 42 بطلًا رياضيًا من الأسوياء، و5 أبطال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، بحضور لفيف من الشخصيات وقيادات الوزارة.

تُلقي اللاعبة جيانا فاروق، بطلة مصر فى رياضة الكاراتيه، كلمة على الشباب المكرمين المشاركين فى فعاليات الحفل.