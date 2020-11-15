جلسة بين موسيماني وسيد عبدالحفيظ في مران الأهلي

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق خلال مران الفريق صباح اليوم الأحد. صباح اليوم الأحد. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالتحضير للمرحلة المقبلة. المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى استكمال مشوار كأس مصر بمواجهة أبي قير للأسمدة.

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