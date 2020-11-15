صالح جمعة وكهربا ينتظمان في تدريبات الأهلي

انتظم صالح جمعة، ومحمود كهربا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأحد.
حصل الثنائي على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق أمس.
وواصل الفريق تدريباته اليوم؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمالمنافسات مسابقة كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة في دور الـ8، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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