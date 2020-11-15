الأهلي يسابق الزمن لجاهزية محمد هاني قبل نهائي أفريقيا أمام الزمالك

يخضع محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الركبة الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة منتخبنا الوطني أمام توجو أمس.
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن اللاعب سيوجد بعد غدٍ الثلاثاء،في الأهلي من أجل الخضوع لفحص طبي، على أن يحدد الجهاز الطبي للفريق موعد عودته للتدريبات.
كان محمد هاني تعرض للإصابة في فوز منتخب مصر على نظيره توجو بهدف من دون رد، في المباراةالتي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.
ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، إضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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