جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، 15/11/2020، إذ تقام مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون 2021، ومواجهات نارية في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية :

تنطلق مباراة بوروندي وموريتانيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة توقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7.

تنطلق مباراة جزر القمر وكينيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة غينيا بيساو والسنغال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة غينيا أمام تشاد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة غينيا الاستوائية وليبيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية :

تنطلق مباراة سلوفاكيا واسكتلندا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1.

تنطلق مباراة مقدونيا الشمالية واستونيا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة روسيا البيضاء وليتونيا في تمام السابعة مساءً

بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 12.

ألبانيا ضد كازاخستان في تمام السابعة مساءً

بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 5.

تنطلق مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في تمام السابعة مساءً

بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD1.

تنطلق مباراة تركيا وروسيا في تمام السابعة مساءً

بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD2.

تنطلق مباراة بلغاريا وفنلندا في تمام السابعة مساءً

بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD4.

تنطلق مباراة ويلز وإيرلندا في تمام السابعة مساءً

بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD3.

تنطلق مباراة جورجيا وأرمينيا في تمام السابعة مساءً

بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD6.

تنطلق مباراة إيطاليا وبولندا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD2.

تنطلق مباراة الدنمارك وأيسلندا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD3.

تنطلق مباراة بلجيكا وإنجلترا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD1.

تنطلق مباراة رومانيا ضد النرويج في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة النمسا ضد إيرلندا الشمالية في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD5.

تنطلق مباراة التشيك والكيان الصهيوني في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD13.

تنطلق مباراة المجر وصربيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD6.

تنطلق مباراة مولدوفا واليونان في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD12.

تنطلق مباراة سلوفينيا وكوسوفو في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD8.