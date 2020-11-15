رسميًا.. محمد هاني خارج معسكر منتخب مصر والكشف عن إصابته

خرج محمد هاني، لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، من قائمة بعثة الفريق المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة، وذلك بعد ثبوت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة، وفقًا لنتائج الأشعة التي خضع

لها.

قال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، إن إصابة اللاعب غير مقلقة، خصوصًا أنها مازال في مراحلها الأولى، مؤكدًا أن الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، فضل إراحة اللاعب وعدم

المجازفة به، وأضاف أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب.

كان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره توجو بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.