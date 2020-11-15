خرج محمد هاني، لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، من قائمة بعثة الفريق المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة، وذلك بعد ثبوت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة، وفقًا لنتائج الأشعة التي خضعلها.
قال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، إن إصابة اللاعب غير مقلقة، خصوصًا أنها مازال في مراحلها الأولى، مؤكدًا أن الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، فضل إراحة اللاعب وعدمالمجازفة به، وأضاف أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب.
كان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره توجو بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. محمد هاني خارج معسكر منتخب مصر والكشف عن إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.