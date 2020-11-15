شاهد.. ملخص وهدف مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزًا باهتًا على نظيره توجو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

سجل هدف منتخب مصر محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 من عمر

المباراة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع جزر القمر، فيما تجمد رصيد توجو عند نقطة وحيدة، ويحل منتخب كينيا بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بعد انتهاء الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

ويتجدد اللقاء بين مصر وتوجو يوم 17 نوفمبر المقبل بالجولة الرابعة على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو.

ودخل منتخب مصر مباراة توجو بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي محمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح ومحمد هاني

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية ومحمد النني

خط الوسط: عبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد

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