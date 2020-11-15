الامارات | استبعاد عمرو السولية من مباراة مصر أمام توجو

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عمرو السولية من مباراة مصر أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر عمروالسولية لاعب وسط النادي الأهلي، معسكر المنتخب المصري نظرا لتعذر مشاركته في مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأمم الأفريقية بالكاميرون، أمام توجو، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بسبب إيقافه لحصوله على إنذارين.

ونال السولية الإنذار الثاني له في المباراة التي فاز فيها المنتخب المصري على نظيره التوجولي، بهدف دون رد مساء السسبت.

وتغادر بعثة المنتخب المصري الي توجو اليوم الأحد بدون عمرو السوليه للإيقاف ومحمد صلاح الذي يخضع للعزل بسبب إصابته بفيروس كورونا .

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد خمس نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر.

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