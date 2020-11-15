الامارات | دوري الأمم: فرنسا أول المتأهلين وألمانيا تتصدر أمام إسبانيا قبل قمتهما الحاسمة

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم: فرنسا أول المتأهلين وألمانيا تتصدر أمام إسبانيا قبل قمتهما الحاسمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت فرنسا، بطلة العالم، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الامم الأوروبية في كرة القدم عندما جردت مضيفتها البرتغال، بطلة أوروبا، من اللقب بالفوز عليها 1-صفر في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الرابعة، وضعت ألمانيا، بطلة العالم 2014، نفسها في وضع جيد قبل القمة الحاسمة أمام مضيفتها إسبانيا، بطلة العالم 2010، الثلاثاء في اشبيلية، بعدما انتزعت منها الصدارة بفوزها على ضيفتها اوكرانيا 3-1، مستغلة تعثر الاسبان امام سويسرا 1-1.

وباتت ألمانيا بحاجة الى التعادل الثلاثاء لضمان بطاقتها الى نصف النهائي، فيما باتت إسبانيا مطالبة بالفوز للتواجد في المربع الذهبي.

وتدين فرنسا بتأهلها الى لاعب وسط تشلسي الانجليزي نغولو كانتي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53 عندما استغل كرة مرتدة من الحارس باتريسيو اثر تسديدة قوية زاحفة لرابيو (53).

وحققت فرنسا التي لعبت المباراة في غياب نجمها كيليان مبابي بسبب اصابة عضلية في الفخذ، الأهم كون الفوز حسم أمر بطاقة المجموعة حيث انفردت بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط والمواجهتين المباشرتين عن البرتغال (تعادلا سلبا في الجولة الثالثة)، قبل الجولة السادسة الأخيرة المقررة الثلاثاء المقبل.

وضمنت فرنسا تأهلها بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الاخيرتين الثلاثاء عندما تحل البرتغال على كرواتيا، وتستضيف فرنسا كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018.

وانتزعت ألمانيا صدارة المجموعة الرابعة بفوزها على أوكرانيا 3-1، مستغلة سقوط إسبانيا المتصدرة السابقة في فخ التعادل أمام مضيفتها سويسرا 1-1 في مباراة شهدت اهدار قائد "لاروخا" سيرخيو راموس ركلتي جزاء.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى تسع نقاط بفارق نقطة أمام إسبانيا، وبات مصير تأهلها بين يديها قبل قمتهما الحاسمة الثلاثاء في اشبيلية.

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