الامارات | إلغاء مباراة النروج ورومانيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة النروج ورومانيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إلغاء مباراة المنتخبين الروماني والنروجي التي كانت مقررة اليوم الأحد ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، بعد قرار السلطات النروجية منع منتخب بلادها من السفر إلى بوخارست بسبب حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الاوروبي على موقع دوري الأمم الأوروبية "المباراة لا يمكن ان تلعب".

في وقت سابق السبت، أمر وزير الصحة النروجي منتخب بلاده بعدم السفر إلى رومانيا لخوض مباراة الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى في المستوى الثاني.

وثبتت إصابة المدافع الأيمن لنادي غلطة سراي التركي عمر العبدلاوي بفيروس كورونا المستجد الجمعة ودعا الوزير بنت هوي الاتحاد إلى احترام قواعد الحجر الصحي التي توصي بالعزل في حالة التواصل مع مريض.

وبعد اكتشاف هذه الحالة الإيجابية، ألغى الاتحاد المحلي رحلته إلى رومانيا لكنه كان يرغب في الحصول على موافقة السلطات للمغادرة ولعب هذه المباراة الأحد ثم مباراته في الجولة الاخيرة ضد النمسا، شريكته في الصدارة، الاربعاء المقبل.

وأكد الاتحاد المحلي في رسالة إلى وزير الصحة نشرت على موقعه الإلكتروني، إنه يخشى "عواقب عدم المشاركة في هاتين المباراتين" إذا اضطر إلى الانسحاب.

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