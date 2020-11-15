شكرا لقرائتكم المنتخب يخوض مرانا وحيدا في توجو قبل مواجهة الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، الاكتفاء بمران وحيد فى العاصمة التوجولية لومى استعدادا لمباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، حيث منح البدرى راحة للاعبين من التدريبات اليوم على أن يخوض الفراعنة مرانا وحيدا غدا استعدادا للمباراة، وكان لاعبو المنتخب البدلاء والذين شاركوا فى أجزاء قليلة من المباراة أدوا مرانا بدنيا فى الملعب عقب مباراة توجو أمس.

وقرر حسام البدرى، استبعاد عمرو السولية لاعب الأهلى والمنتخب من رحلة توجو لخوض مباراة الإياب الثلاثاء المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، بعدما تأكد إيقافه وعدم مشاركته فى مباراة الإياب لحصوله على الإنذار الثانى أمس فى المواجهة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمود الونش.

ويغادر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى إلى توجو فى تمام 12 ظهر اليوم على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة توجو فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من: محمد الشناوى - محمد هانى - محمود حمدى الونش - أحمد حجازى - أحمد أبو الفتوح - محمد الننى - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.