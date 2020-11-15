شكرا لقرائتكم شوبير يعلن إتمام تبادلية فاروق والشيخ ويؤكد: صفقة بالمجان بناء على رغبة موسيمانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن مفاوضات الاهلى وبيراميدز لإتمام صفقة تبادلية قاربت على النجاح ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" موضوع انتقال محمد فاروق للأهلى وانتقال أحمد الشيخ بيراميدز صفقة جادة فى الاهلى ، الناديين مكملين وسوف تتم الصفقة بدون مقابل بمعنى أن الاهلى وبيراميدز سيبرمان الصفقة التبادلية بالمجان"

ويضيف شوبير :"موسيمانى تابع مباريات بيراميدز وأعجب بمستوى محمد فاروق ووافق على انضمامه بل ووافق على رحيل أحمد الشيخ ، وغالباً وبدرجة كبيرة جدا الصفقة سوف تتم ، لان أحمد الشيخ أقتنع بالبقاء فى مصر والتوقيع لبيراميدز ، كما أن فارق السن بين اللاعبان هو سنة واحدة حيث يكبر فاروق بعام واحد عن أحمد الشيخ"

وتابع شوبير:" السن ليس عائقاً بدليل أن الاهلى كان يتمنى إستمرار أحمد فتحى الاكبر من فاروق والشيخ ، ومن يتحدث عن عدم نجاح فاروق مع الاهلى فى المرة الاولى لازم يعرف أن فى مدرب جديد وخطة جديدة ، ولن يكون هناك شىء يعطل إتمام هذه الصفقة".

وتجاوز مسئولو النادي الأهلي أزمتهم النفسية مع نظرائهم في بيراميدز، بعد تعاقد الأخير مع أحمد فتحي فور انتهاء عقده مع الأهلي، ومن قبله الأزمة الكبرى التي أشعلت نار الخلاف بين الجانبين والمتمثلة في حصول بيراميدز على توقيع رمضان صبحي بعد شرائه من هيدرسيفيلد الإنجليزي عقب انتهاء اعارته للأهلي في الموسم المنقضي.

ورغم دخول الطرفين الأهلي وبيراميدز في أزمات كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت لحد القطيعة، إلا أنه يبدو أن العلاقة ستعود قوية من جديد، بعد أن وافق الأهلي على انتقال أحمد الشيخ مهاجم الفريق لبيراميدز، عقب طلب الأخير الحصول على خدماته نهائيًا بداية من الموسم الجديد، وأجرى عمرو بسيوني مكالمة هاتفية بأحمد الشيخ أكد له خلالها توصل ناديه لاتفاق مع الأهلي لضمه.