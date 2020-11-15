شكرا لقرائتكم طارق حامد يعود للتشكيل الأساسى لمنتخب مصر فى إياب توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود طارق حامد لاعب الزمالك ومنتخب مصر، إلى التشكيل الأساسى للفراعنة فى مباراة الإياب أمام توجو المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، على حساب عمرو السولية الذى تأكد غيابه عن مباراة الإياب بسبب الايقاف بعد حصوله على إنذارين واستبعاده من رحلة السفر إلى توجو اليوم.

ويشارك طارق حامد فى مباراة الإياب أمام توجو بجوار محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، خاصة وأن الجهاز الفنى للمنتخب مقتنع تماما بإمكانات طارق حامد إلا أن غيابه عن مباراة أمس كان لرغبته فى زيادة الفاعلية الهجومية لتحقيق الفوز على توجو باستاد القاهرة.





طارق حامد يودع مباراة توجو غاضبا

وشهدت مباراة توجو أمس خروج طارق حامد غاضبا من الملعب، بعد اطلاق الحكم الرواندى صافرته معلنا نهاية المباراة، حيث ظهرت علامات الغضب الشديد على طارق حامد لدرجة أنه قام بتحطيم "الاستاند" الذى توضع عليه الكرة مع دخول الفريقين أرض الملعب فى لقطة غريبة.





طارق حامد لاعب ممتاز ولم تحدث أزمة معه وفقا لتصريحات البدرى

من جانبه، أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إنه لم تحدث أزمة مع طارق حامد لاعب وسط الفراعنة قائلا عن حقيقة وجود أزمة معه:"أزمة مع طارق؟ لا لم يحدث أي أزمة مع طارق حامد على الإطلاق وهو لاعب ممتاز مثله مثل كل اللاعبين"، وذلك بعدما غادر طارق حامد الملعب غاضبا عقب نهاية مباراة توجو حيث قام بركل "الاستاند" المتواجد فى ملعب المباراة ثم أكد البدرى إنه لم يحدث أي شئ مع اللاعب الذى جلس على مقاعد البدلاء وشارك كبديل فى الدقيقة 81.





طارق حامد يرفض الجلوس على الدكة

بينما كشف مصدر بمنتخب مصر أن طارق حامد ظهرت عليه علامات الغضب فى الفندق عقب العودة من المباراة، وعقد جلسة مع أعضاء الجهاز المعاون لحسام البدرى وأكد أنه يرفض دور الموظف فى المنتخب ويرغب فى المشاركة أساسيا، وشرح الجهاز المعاون لطارق حامد سبب عدم الدفع به أساسيا وهو رغبته فى الضغط الهجومى على توجو لتحقيق الفوز وهو ما تفهمه طارق حامد الذى سيعود للمشاركة الأساسية يوم الثلاثاء المقبل أمام توجو.