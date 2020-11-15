شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة طارق العشرى مع لاعبى الطلائع لوضع سياسة الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه شرح لهم تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات مشدداً على إستبعاد أى لاعب يثبت تراخيه فى المران ، و يعقد مسئولو طلائع الجيش جلسات إجتماع مع العشرى لوضع خريطة المرحلة المقبلة، لاسيما فى ملف الصفقات الجديدة، وملامح فترة الإعداد بعد توليه المسئولية خلفًا لعبد الحميد بسيونى.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامى، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

في سياق مختلف ، قرر طارق العشرى، المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش، إلغاء معسكر الإسكندرية لفريقه مؤكداً أنه يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة فى الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم التفكير فى معسكر إعداد للموسم الجديد لوقت لاحق، وكان الطلائع سيدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية يخوض خلاله بعض المباريات الودية بناءً على طلب عبد الحميد بسيونى مدربه السابق.

وانتهت رحلة بسيونى مع الطلائع والتى بدأت فى 21 يناير الماضى عقب رحيل طارق يحيى، وقاد الفريق العسكرى فى 21 مباراة حصد 33 نقطة من ثمانية انتصارات وتسعة تعادلات وأربعة هزائم.

في نفس الشأن ، اتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى إنبى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى الثانية ظهر 26 نوفمبر الجارى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، كما اتفق الجهاز الإدارى لطلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى القناة على خوض مباراة ودية فى الثانية ظهر الخميس المقبل 19 نوفمبر على استاد جهاز الرياضة العسكرى، بحيث تسبق ودية الطلائع مع الهلال السودانى، والمقرر إقامتها فى نفس اليوم، ولكن فى الرابعة والنصف عصراً على نفس الملعب، حيث ينتوى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع خوض المباراتين بتشكيلين مختلفين فى إطار تحضيرات الطلائع للموسم الجديد، والذى من المقرر أن ينطلق مطلع ديسمبر المقبل.