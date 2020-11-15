شكرا لقرائتكم شوبير: انتخابات "كاف" لن تحسم من الجولة الأولى وسيكون هناك إعادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن انتخابات الاتحاد الافريقى الكاف لن تحسم من الجولة الاولى متوقعاً أن تكون هناك جولة للإعادة ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" أفتكروا كلامى ، انتخابات الكاف لن تحسم من الجولة الاولى وسيكون هناك إعادة ، خاصة أن الاربع مرشحين سيتم إستبعاد مرشح منهم وتنازل الاخر ، وتبدو حظوظ الثنائى هانى أبو ريدة وفوزى لقجع هى الاوفر فى الفوز ولكن يجب الا نأمن غدر الانتخابات"

وتابع شوبير :" كنا زمان نقول مقعد أبو ريدة مضمون أما الان الامور تغيرت ، فلازم أبو ريدة يشتغل كويس وهو شاطر فى الانتخابات بس بلاش يعمل عداوة مع الجبلاية خاصة أن ملهاش داعى فى الوقت الحالى".

وتشهد انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تواجد 4 مرشحين على مقعد الرئاسة حتى الآن، حيث أعلن أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتانى لكرة القدم قراره بالترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقى "كاف"، وأيضًا إعلان أحمد أحمد رئيس "كاف" الحالى نيته للترشح بجانب الإيفوارى جاك أنوما والجنوب أفريقى باتريس موتسيبى رئيس نادى صن داونز.

وأغلق باب التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الاتحاد الأفريقى الخميس الماضى وتقام الانتخابات يوم 12 مارس المقبل ضمن جمعية كاف العمومية غير العادية فى الرباط، بينما يعلن كاف المرشحين بشكل رسمى يوم 11 يناير.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء اليوم، الجمعة، إبعاد أحمد أحمد رئيس كاف عن المهام الإدارية داخل المنظومة الكروية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مغادرته المستشفى عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع تولى النائب الأول لرئيس الكاف كونستاي أوماري مهامه، وذكر بيان الكاف عبر موقعه الرسمى: "بناءً على نصيحة طبية، يخضع رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أحمد أحمد، لفترة نقاهة والتى ستستمر 20 يومًا على الأقل، وهو ما يجعله غير قادر على القيام بمهامة الوظيفية التى تتطلب صحة جيدة"، مضيفا: "فى هذه الحالة سيتولى النائب الأول لرئيس الكاف كونستاي أوماري القيادة المؤقتة للكاف حتى 30 نوفمبر 2020".