شكرا لقرائتكم شوبير يطالب مهاجمى الفراعنة بإيقاف الانتقادات.. ويؤكد: الفوز والصدارة الأهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الاعلامى أحمد شوبير الهجوم على منتخب مصر وتقسيم لاعبيه بين الاهلى والزمالك ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" ياجماعة المهم أن المنتخب كسب وتصدر المجموعة مع جزر القمر ، نقفل شوية حنفية الانتقادات عندنا ماتش تانى يوم الثلاثاء ، وبلاش نكبر الامور ، مش فاهم الناس مصرة ليها تقلبها احزاب "

وتابع شوبير:" بيقولوا الونش جاب الجول وهو لاعب زملكاوى ، لأ ياجماعة كل دول نجوم منتخب مصر مفيش أهلى وزمالك فى المنتخب ، بيقولوا طارق حامد عمل أزمة بعد المباراة ، عادى ياجماعة بتحصل ، طارق عايز يلعب ، مش قصة يعنى ، نلم الليلة ونركز فى المباراة الجاية عشان نكسب ونصل للنقطة الثامنة هذا هو المهم فقط وحتى التعادل مش بطال".

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس السبت، في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية، ليرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث، وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من محمد الشناوي: محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وعلى مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل - أيمن أشرف - أحمد توفيق - محمود علاء - علي جبر - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - حسام حسن - محمد شريف.

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو إلى طاقم حكام رواندي مكون من لويس هاكيز مانا حكم ساحة، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.