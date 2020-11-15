شكرا لقرائتكم حسام البدرى يستبعد عمرو السولية من رحلة توجو بسبب الإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، استبعاد عمرو السولية لاعب الأهلى والمنتخب من رحلة توجو لخوض مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ، بعدما تأكد إيقافه وعدم مشاركته فى مباراة الإياب لحصوله على الانذار الثانى أمس فى المواجهة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمود الونش.

ويغادر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى توجو في تمام 12 ظهر اليوم على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة توجو في السادسة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون.وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من: محمد الشناوي - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد أبو الفتوح - محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.