شكرا لقرائتكم مروان محسن يظهر فى مران الاهلى اليوم بعد انتهاء أزمة حادث السيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر مروان محسن مهاجم النادى الاهلى فى مران فريقه اليوم بشكل عادى عقب قرار الافراج عنه بعد حادث الامس ، حيث تم التصالح بينه وبين الموظف الذى صدمه بسيارته وتعرض لكسر فى اليد ، حيث ترجع للواقعة لصباح أمس السبت عقب التمرين وأثناء وقوف مروان محسن بسيارته فى إحدى الاشارات ليفاجىء بشخص يقود دراجة هوائية بشكل مفاجىء أثناء تحركه بالسيارة ليحدث الاصطدام وبدوره قام مروان محسن بالاتصال بالاسعاف ونقل المصاب للمستشفى وظل بجواره للإطمئنان عليه وخضع للتحقيق كما هو متبع فى مثل هذه الامور وتم التصالح بين الطرفين بعد الاطمئنان على سطحية إصابات الموظف واعترافه بأنه المخطىء فى الحادث لتقرر النيابة الافراج عن مهاجم الاهلى.

قررت النيابة العامة فى الجيزة إخلاء سبيل مروان محسن لاعب النادى الأهلى، بعد التحقيق معه على خلفية إصابة موظف بسيارته فى الجيزة، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

وتجرى مباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة اتهام مروان محسن لاعب النادى الأهلى، بالتسبب فى إصابة موظف، نتيجة الاصطدام به بواسطة سيارة يقودها فى الجيزة، حيث تم التحفظ على اللاعب، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بشارع ثروت، التابع لدائرة قسم شرطة الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء قيادة مروان محسن، لاعب النادى الأهلى لسيارته، اصطدم بموظف يقود دراجة، مما أسفر عن إصابة الموظف بعدة جروح وكدمات. وتم ضبط لاعب النادى الأهلى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، لتقرر إخلاء سبيل اللاعب وطلب التحريات.