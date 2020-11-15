وسط ممر شرفي.. طاهر يظهر في تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ظهر طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، لأول مرة في تدريبات الفريق الأحمر المقامة صباح اليوم الأحد على ملعب "مختار التتش"، استعدادا لاستكمال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي في بطولة كأس مصر، إضافة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم طاهر في مران الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في الوقت الذي حرص فيه زملائه في الفريق على إقامة ممر شرفي لاستقبال الوافد الجديد.

وأجرى صاحب الـ23 عاما آشعة "سونار" للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب مؤخرا في العضلة الأمامية، للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات.

وتقرر أن ينتظم اللاعب الجديد في تدريبات الأهلي بداية من غد الاثنين، وفقا للتنسيق الذي جرى بين اللاعب وبيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بعد اجتماعه بهما أمس السبت.

وسيرتدي طاهر القميص رقم 27 في صفوف الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في أولى صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليبدأ مشواره في القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل 2020/2021.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة.