الإنتاج الحربي يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم باسم مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن باسم مرسي مهاجم الفريق تلقى عرضين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرا إلى أن الزمالك لم يطلب ضم لاعبه السابق.

وقال مهدي، في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر محطة "أون سبورت إف إم": "باسم مرسي تلقى عرضين، ندرس الأفضل بينهما، مد القيد لنهاية الشهر أعطى الأريحية للاختيار".

وأضاف: "غير صحيح ما يتردد حول رغبة الزمالك في ضم باسم مرسي، الناديان اللذان تقدما بعروض للتعاقد مع اللاعب أولهما ناد صاعد حديثا للدوري الممتاز، والآخر ناد تونسي".

وأكمل: "عامر عامر حارس الفريق حصل على إذن من النادي للتفاوض مع الإسماعيلي، وكانت رغبته تتمثل في الانتقال للدراويش، لكنه أبلغني بأنه غيَّر وجهته لعدم التزام النادي ببعض الاتفاقات".

وأتم مدير الكرة بالإنتاج بالحديث عن عرض سيراميكا كيلوباترا لضم عامر عامر قائلا: "لدينا ثلاثة حراس وهم أحمد يحيى ومحمد عصام الغندور وعامر عامر الذي سيرحل، وبالتالي نبحث عن البديل".