السولية يغادر معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مغادرة عمرو السولية لاعب وسط المنتخب والنادي الأهلي لمعسكر الفراعنة وذلك بسبب تأكد غيابه عن مباراة توجو المقبلة.

وتستعد بعثة منتخب مصر للسفر لتوجو ظهر اليوم الأحد على متن طائرة خاصة من أجل خوض مباراة الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ووفقاً لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، فإن السولية غادر معسكر المنتخب نظراً لأنه لن يتمكن من المشاركة أمام توجو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية وإيقافه.

وشارك السولية أساسياً في تشكيل منتخب مصر لمباراة توجو بالجولة الثالثة والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أحرزه محمود حمدي "الونش".

وحصل السولية على بطاقة صفراء في شوط المباراة الثانية، وكان قد سبق وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3 مواجهة مصر وجزر القمر بالجولة الثانية للتصفيات.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة السابعة بالتساوي مع جزر القمر برصيد 5 نقاط لكل منتخب.