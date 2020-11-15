شكرا لقرائتكم البنك الأهلى ينافس الإسماعيلى على التعاقد مع كريم طارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادى البنك الأهلى ونادى آخر صاعد للدورى الممتاز فى صراع قوى مع الإسماعيلى للفوز بصفقة كريم طارق لاعب بتروجت الذى انتهت إعارته لطلائع الجيش بنهاية الموسم.

وتبذل لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة فى الساعات الأخيرة من أجل إقناع مسئولى بتروجت باللجوء لرغبة اللاعب الذى يفضل الانتقال للدراويش من أجل إتمام الصفقة بعيدا عن الدخول فى مزايدات مادية بين الأندية الثلاثة الراغبة فى ضم اللاعب. كان الإسماعيلى قد أتم التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادى التعاون، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة.

وقضى كريم طارق البالغ من العمر 28 عاما الموسم الماضى معارا لصفوف طلائع الجيش، وتألق مع الفريق العسكرى وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وفى وقت سابق، وجه كريم طارق رسالة شكر لناديه بعد نهاية فترة الإعارة، وكتب كريم طارق عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله تم انتهاء الموسم والإعارة بنادى طلائع الجيش كهداف الفريق والأعلى فى صناعة الأهداف.. وكنت عند حسن ظن الناس قضيت أحلى سنتين جوا النادى وأحب أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفنى على ثقتهم بى وأشكر اللاعيبه وأتمنالهم التوفيق فيما هو قادم".