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القبض على لاعب من الدوري الإنجليزي لاحتجازه فتاة واغتصابها
الأحد 15 نوفمبر 2020
ألقي القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب فتاة واحتجازها في منزله بشكل غير قانوني.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن اللاعب احتجز الفتاة في المنزل واغتصبها. ولم يتم ذكر اسم المشتبه به، بالرغم من أن المصدر لديه هذه المعلومة، ولكن لا يحق له الإفصاح عنها لأسباب قانونية، بيد أنه بات معروفا أن عمر اللاعب يتراوح بين 20 و30 عاما.
ووقع الحادث في أكتوبر 2020، ولكن الشرطة تحركت الآن فقط، وتحقق الجهات المختصة في الحادث، وتم إطلاق سراح اللاعب بعد اعتقاله.
كما تم تغريم اللاعب والفتاة في المكان لمخالفتهما البروتوكولات الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا.
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