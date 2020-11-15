شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية بملعب التتش استعدادا لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى ويبحث موسيمانى مع معاونيه خطة الفريق للفترة المقبلة كما يتابع لاعبى الأهلى المتواجدين مع المنتخبات الوطنية سواء المصرية أو غيرها للإطمئنان عليهم.

على صعيد صفقات الصيف، لم يغلق النادى الباب أمام محاولات ضم الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، رغم مُغالاة النادى الجنوب أفريقى فى طلباته للاستغناء عن اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومازالت جهود الأهلى مُستمرة لحسم الصفقة فى ظل القناعة التامة بقدرات اللاعب لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى الذى سبق له تدريب سيرينو فى صن داونز لفترة طويلة قبل تولّى موسيمانى مهمة تدريب الأهلى أول أكتوبر الماضي.

وفتح الأهلى خطوط اتصال مُكثفة مع إدارة صن داونز لحسم الصفقة واستغل علاقة موسيمانى القوية بإدارة صن داونز بإعتباره مدرباً سابقاً للفريق الجنوب أفريقى لمدة 8 سنوات، لكن إدارة صن داونز مازالت تتحفظ على فكرة الاستغناء عن اللاعب الأورجويانى الذى يُعد أحد أهم نجوم الفريق رغم الأهلى عرض 3 ملايين دولار لحسم الصفقة، ومازالت محاولات الأهلى للفوز بخدمات نجم صن داونز مُستمرة لاسيما بعد الإقتراب من الإستغناء عن السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق وهو ما يُسهّل من مهمة قيد سيرينو بدلاً من بادجي.

من ناحية أخرى، أكد مسئولو القلعة الحمراء أنه لا توجد أزمة بشأن توثيق عقد مروان محسن، مهاجم الفريق، وحددت إدارة النادى موعد التوثيق حيث سيكون خلال الفترة من 30 نوفمبر الجارى حتى السادس من ديسمبر المقبل، بعدما جدد اللاعب عقده مع النادى قبل عدة أسابيع لمدة ثلاثة مواسم، وأعلن تامر النحاس، وكيل أعمال اللاعب، أن توثيق عقد المهاجم الدولى سيتم فى غضون أيام ولا توجد مشكلة بين اللاعب والنادى فى هذا الأمر، موضحاً أن التوثيق سيتم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى السادس من الشهر المقبل، حسب اتصالاته مع مسئولى الأهلي.