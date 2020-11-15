شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل مروان محسن.. تعرف على اعترافات اللاعب أمام النيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مروان محسن لأعب الأهلي، إنه أثناء سيره بسيارته قادما من النادي الأهلي في طريقه إلى منزلة في منطقة 6 أكتوبر، فوجئ بالموظف المصاب يقطع طريقه بالشارع أمام كلية فنون التطبيقية بشارع ثروت، وحاول تفاديه إلا أنه حدث التصادم، ما أسفر عن إصابته.

وأضاف لاعب الأهلي، أمام نيابة الجيزة، أنه نزل من سيارته وحاول إسعاف المصاب ونقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه فوجي بحضور ضباط شرطة والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل لاعب الأهلي، من سرايا النيابة، وطالبت مباحث القسم باستكمال باقي التحريات في الواقعة، وذلك بعد انتقال ضباط القسم إلى المستشفى، للاستماع إلى أقوال المصاب، وتم التأكد من استقرار حالته الصحية، بعد الاستماع إلى أقواله.

وقال مصدر أمني إنه تم فحص أوراق السيارة التي يقودها مروان محسن ورخصته الشخصية، وتبين أنهما ساريتان وباسمه.

كان ضباط قسم الجيزة، قد تلقوا بلاغا من أحد المارة بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة مواطن، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب موظف بمعهد البحوث بمنطقة الدقي، وأن مروان محسن لاعب النادى الأهلي، المقيم بمنطقة 6 أكتوبر، صدمه بسيارته أثتاء قيادة الموظف دراجة بخارية، ما تسبب عن إصابته بكدمات وسحجات مختلفة، تم نقله إلى مستشفي الهرم لتلقي العلاج.