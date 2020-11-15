شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فخر الدين بن يوسف يقود هجوم الإسماعيلي الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بصفة رسمية في التعاقد مع التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف، وذلك من أجل الأستمرار في تدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الحالي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، صرح علاء وحيد المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، أن لجنة التعاقدات التي تضم كل من أحمد العجوز وخالد القماش وأبوطالب العيسوى ومحمد محسن أبوجريشة ويترأسها المهندس إبراهيم عثمان، قد أوصت باستعادة خدمات الدولى التونسى بعد تألقه اللافت للنظر ضمن صفوف الفريق ونجاحه في الانسجام سريعا مع اللاعبين فضلا عن جاهزيته الفنية والبدنية بجانب تفضيله الاستمرار مع الدراويش رغم العروض المحلية والعربية التي تلقاها مؤخرا.

ووصل اللاعب للإسماعيلية اليوم، حيث تم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق خلال فترة الاعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد والبطولة العربية حال تحديد موعد استئنافها.

يذكر أن مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان تعمل بكل قوة على دعم الفريق بلاعبين متميزين قادرين على صنع الفارق وذلك للمنافسة على جميع البطولات بداية من الموسم الجديد.