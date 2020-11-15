شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: تفريغ كاميرات المراقبة في حادث إصابة موظف بسيارة مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني إن ضباط قسم الجيزة، استمعوا إلى أقوال شهود عيان، في حادث اصطدام سيارة مروان لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي بموظف في مركز البحوث أثناء قيادته لدراجته البخارية.

وتبين من سؤال شهود العيان أن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع أمام كلية فنون التطبيقية بشارع ثروت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، فوقع التصادم، ما أسفر عن إصابة الموطف، وجاري تفريغ الكاميرات الموجودة بمكان وجود الحادث لمعرفة المتسبب فيه.

كان ضباط قسم الجيزة، قد تلقوا بلاغا من أحد المارة بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة مواطن، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب موظف بمعهد البحوث بمنطقة الدقي، وأن مروان محسن لاعب النادى الأهلي، المقيم بمنطقة 6 أكتوبر، صدمه بسيارته أثتاء قيادة الموظف دراجة بخارية، ما تسبب عن إصابته بكدمات وسحجات مختلفة، تم نقله إلى مستشفي الهرم لتلقي العلاج.

وتم ضبط الاعب الأهلي، والتحفظ عليه بقسم شرطة الجيزة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.