شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مروان محسن لاعب الأهلي والتحفظ عليه في قسم الجيزة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى ضباط قسم الجيزة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، القبض على مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، بتهمة إصابة موظف في حادث تصادم سير أمام كلية فنون التطبيقية بشارع ثروت.

كان ضباط قسم الجيزة، قد تلقوا بلاغا من أحد المارة بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة مواطن، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب موظف بمعهد البحوث بمنطقة الدقي، وأن مروان محسن لاعب النادى الأهلي، المقيم بمنطقة 6 أكتوبر، صدمه بسيارته أثتاء قيادة الموظف دراجة بخارية، ما تسبب عن إصابته بكدمات وسحجات مختلفة، تم نقله إلى مستشفي الهرم لتلقي العلاج.

تم التحفظ على لاعب الأهلي بقسم شرطة الجيزة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.