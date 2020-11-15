عدن - ياسمين عبد الله التهامي - راموس أسطورة أوروبية.. وعينه على الرقم المصري

الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365

انفرد قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم، سيرخيو راموس، بالرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، بمشاركته في مواجهة سويسرا، السبت، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.



وكان مدافع ريال مدريد عادل الرقم الأوروبي المسجل باسم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية)، بعد مشاركته، الأربعاء، احتياطياً في مباراة ودية لمنتخبه الوطني ضد هولندا (1-1).

وبات راموس (34 عاماً) على بعد 8 مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجّل باسم "العميد" المصري المعتزل أحمد حسن صاحب 184 مباراة دولية.

وخاض راموس باكورة مبارياته الدولية عام 2005 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ضد الصين تحت إشراف المدرب الراحل لويس أراغونيس، ثم ساهم بشكل كبير في إحراز منتخب بلاده كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، إلى جانب رموز مثل تشافي وأندريس إينيستا أو إيكر كاسياس الذي تخلى له عن شارة القائد في 2016.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح عنصرا رئيسا في تشكيلة "لا روخا"، برغم التبديلات الطارئة على الجهاز الفني، من فيسنتي دل بوسكي إلى لويس إنريكي، مرورا بخولن لوبيتيغي وروبرت مورينو.

وقبل معادلته رقم بوفون، الأربعاء، كان صاحب الأهداف الرأسية الحاسمة، قد حطم السنة الماضية الرقم القياسي الإسباني بخوضه مباراة النرويج ضمن تصفيات كاس أوروبا 2020، حيث خاض مباراته الـ168 متخطيا الرقم القياسي لزميله السابق في ريال الحارس كاسياس.

ويضع راموس نصب عينيه رقم حسن، الذي دافع عن ألوان "الفراعنة" بين 1995 و2012، لكن راموس لا يزال راهنا في المركز السادس وراء حسن، العماني أحمد كانو (35 عاما) الناشط راهنا (179 مباراة)، والحارس السعودي محمد الدعيع والكويتي بدر المطوع (35 عاما) الناشط راهنا (178) والمدافع المكسيكي السابق كلاوديو سواريس (177).