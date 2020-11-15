شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يؤجل الإعلان عن ضم لؤى عاشور لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن النادى الاسماعيلى قرر تأجيل الاعلان الرسمى عن التعاقد مع لؤى عاشور حارس مرمى العربى القطرى لمدة خمسة مواسم لحين إتمام التعاقد مع حارس مرمى مميز بالدورى المصرى.

وقال مصدر بالنادى الاسماعيلى لـ"الخليج 365" :" تعاقدنا بالفعل مع لؤى عاشور وهو حارس مميز ولكنه لن يكون الحارس الوحيد الذى سيتم التعاقد معه بالميركاتو الصيفى، ورأت إدارة النادى تأجيل الاعلان عن الصفقة حتى لا تقابل بوابل من الهجوم الجماهيرى فى ظل عدم ذاع صيت حارس العربى القطرى"

وتابع المصدر :" إدارة الاسماعيلى بصدد التعاقد مع حارس مرمى كبير يكون لؤى عاشور ومحمد مجدى ومحمد فوزى بدلاء له يكتسبون الخبرة اللازمة لحين الحاجة لهم، نظراً لقناعة الادارة أن لؤى عاشور لا يستطيع أن يكون الحارس الاساسى للدراويش بالموسم الجديد لذا تم تفضيل تأجيل الاعلان عن الصفقة لحين ضم حارس مميز ووقتها ستتقبل الجماهير فكرة ضم حارس ثانى نواة للمستقبل".

اقترب النادى الإسماعيلى من إعلان تعاقده مع لؤى عاشور حارس مرمى العربى القطرى لمدة خمسة مواسم مقابل 5 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد فشل مفاوضات التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى بجانب الاستغناء عن محمود عبد المنصف حارس الدراويش منذ أيام قليلة .

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .