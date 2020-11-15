شكرا لقرائتكم ريكاردو يجتمع مع ثلاثى الإسماعيلى ويحثهم على إثبات جدارتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، مع ثلاثى الفريق محمد نصر ومحمد الضرف وحازم مرسى على هامش إحدى التدريبات.

وحرص المدرب البرازيلى على تحفيز الثلاثى، مطالبا بالتمسك بالفرصة من أجل إثبات جدراتهم بالاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وشدد ريكاردو على ضرورة تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات، بغية التأكيد على حصد مقعد بتشكيل الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

ويستعد الإسماعيلى ببرنامج تدريبى مكثف، بهدف الاستعداد بالشكل الأمثل لخوض النسخة الجديدة للمسابقة بجانب البطولة العربية حال استكمالها.

فى سياق أخر، أكد الإعلامى علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه لن يتعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية إلا إذا توافرت فيه عدة شروط وضعتها لجنة التعاقدات، أهمها اجتياز الكشف الطبى وأن يكون اللاعب جاهزاً فنياً وبدنياً بشكل كبير حتى يستطيع صنع الفارق مع الفريق مع بداية الموسم المقبل .

وأكد وحيد أن بعض تلك الشروط لم تتوافر فى البرازيلى باتريك فييرا والذى كان فى فترة معايشة مع الفريق فى الفترة الماضية وتم توجيه الشكر له من قبل اللجنة الفنية .

وأنهى وحيد حديثه مؤكداً أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة يشدد بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين مميزين للعودة للمنافسة على جميع البطولات فى الموسم الجديد .