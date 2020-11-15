شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه إنبى والقناة وديا على استاد جهاز الرياضة العسكرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى انبى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى الثانية ظهر 26 نوفمبر الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، كما اتفق الجهاز الإدارى لطلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى القناة على خوض مباراة ودية فى الثانية ظهر الخميس المقبل 19 نوفمبر على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، بحيث تسبق ودية الطلائع مع الهلال السودانى، والمقرر إقامتها فى نفس اليوم، ولكن فى الرابعة والنصف عصراً على نفس الملعب، حيث ينتوى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع خوض المباراتين بتشكيلين مختلفين فى إطار تحضيرات الطلائع للموسم الجديد، والذى من المقرر أن ينطلق مطلع ديسمبر المقبل.

وقرر طارق العشرى المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش إلغاء معسكر الإسكندرية لفريقه مؤكدًا أنه يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة فى الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم التفكير فى معسكر إعداد للموسم الجديد لوقت لاحق، وكان الطلائع سيدخل معسكر مغلق بالإسكندرية يخوض خلاله بعض المباريات الودية بناء على طلب عبد الحميد بسيونى مدربه السابق.

ويعقد مسئولو طلائع الجيش جلسات مكثفة مع طارق العشرى المدير الفنى الجديد للفريق لوضع خريطة المرحلة المقبلة لاسيما فى ملف الصفقات الجديدة وملامح فترة الإعداد بعد توليه المسئولية خلفًا لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن منصبه مساء الثلاثاء، وأعلن العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريقه عقب رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طارق العشرى مديرًا فنيًا ومحمود عطا مدرب عام وياسر على مدرب مساعد وعبد الحليم كامل مخطط أحمال وسيد السويركى مدرب حراس مرمى، يسرى عرفان مديرًا إداريًا، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، إيهاب هلال إداريًا، دكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى، دكتور محمد الأسيوطى أخصائى تأهيل وإصابات ملاعب، ياسر شبل "مدلك"، عمر عبد العزيز "مدلك"، حسين صديق "مدلك".