ملف السبت.. مصر تهزم توجو بشق الأنفس.. وصلاح يقود أغلى تشكيل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 14 نوفمبر 2020. فرنسا تُسقط البرتغال وتتأهل إلى نهائيات دوري الأمم دوري الأمم.. ألمانيا تخطف الصدارة من إسبانيا في ليلة متناقضة لراموس البدري يعلق على فوز المنتخب أمام توجو.. ويوجه رسالة لصلاح بالفيديو.. الونش يضع بصمته الأولى مع المنتخب مصر تهزم توجو بشق الأنفس وتتصدر مجموعتها في تصفيات إفريقيا فريق الـ1.5 مليار.. صلاح يقود أغلى تشكيل في العالم (فيديو) كرة يد.. سند يتوهج في سقوط فريقه أمام سان جيرمان فريدة عثمان تحرز ميدالية جديدة في طولة أمريكا المفتوحة طاهر يوجه 8 رسائل في ظهوره الأول مع الأهلي صفقة ثالثة في الطريق للأهلي

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