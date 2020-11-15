منتخب مصر يفقد خدمات السولية أمام توجو للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
يغيب عمرو السولية لاعب خط وسط منتخب مصر عن اللقاء القادم للفريق أمام توجو، يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.
ويرجع غياب السولية عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه، بعدما حصل على واحدة في مواجهة توجو التي أقيمت يوم السبت، بالجولة الثالثة من التصفيات.
وسبق للسولية أن حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3 مواجهة مصر وجزر القمر بالتصفيات.
ونجح منتخب مصر في الفوز على توجو باستاد القاهرة الدولي بهدف نظيف، قبل أن يلتقيا مجددًا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة بتوجو.
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